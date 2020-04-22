Предприниматель из Самарской области перевозил 22 тонны семян подсолнуха с нарушениями

22 Апр 2020 2020-04-22T16:53:50+03:00

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Специалисты Россельхознадзора по Самарской области выявили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Допустил его индивидуальный предприниматель из Кинельского района.

– Он перевозил 22,3 тонны зерна подсолнечника. На документах не было информации о месте и дате происхождения зерна, его назначении, а также о наличии генно-модифицированных организмов. Это является нарушением, – сообщили в надзорном ведомстве.

На предпринимателя был составлен протокол. В ходе рассмотрения административного дела ему вынесли постановление в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU