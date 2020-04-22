Самарские ученые научили нейросеть планировать операции для предотвращения слепоты

22 Апр 2020 2020-04-22T17:25:18+03:00

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Ученые из Самарского университета, СамГМУ и обласнтой офтальмологической больницы Ерошевского разработали прототип интеллектуальной системы, которая позволяет автоматически планировать операции на сетчатке глаза у пациентов с диабетической ретинопатией. Это одно из самых частых осложнений сахарного диабета, нередко приводящее к слепоте. Лечат ее в основном с помощью лазерной хирургии – врачи наносят на пораженный отеком участок микроскопические дозированные ожоги. Поэтому успех операции во многом зависит от квалификации и опыта врача, от того, насколько точно он рассчитал и расставил точки лазерного воздействия. Но ручная расстановка не всегда бывает точной, и в итоге эффективность операции снижется, а вероятность осложнений растет.

Самарские ученые разработали прототип интеллектуальной системы, которая позволит точно сегментировать сетчатку конкретного пациента, обеспечить правильную расстановку и дозировать мощность лазерного воздействия.

Кроме того, искусственный интеллект сможет самостоятельно формировать план лечения, рекомендовать оптимальное расположение точек и режимов лазерного воздействия.

- Конечная цель нашего исследования - предоставить хирургам интеллектуальную систему, которая на основе полученных данных за несколько секунд будет выводить рекомендованный план лечения непосредственно до операции, — сообщила научный руководитель проекта, профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Наталья Ильясова.

Исследования рассчитаны до 2022 года. На завершающем этапе проекта ученые планируют дополнить технологию системой дополненной реальности, благодаря которой хирурги-офтальмологи смогут в режиме реального времени сверять свои действия с рекомендованным планом операции.

ИСТОЧНИК KP.RU