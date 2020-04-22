2020-04-22T17:55:02+03:00
Общество

Из-за ремонта на ул.Молодогвардейской автобусы изменят маршрут

Вечером 22 апреля автобусы 24 и 92 маршрутов поедут по ул.Галактионовской
Ольга НОВИКОВА
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Самарцев просят заранее планировать свой маршрутСамарцев просят заранее планировать свой маршрутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за ремонта на ул.Молодогвардейской автобусы изменят путь следования - вечером 22 апреля автобусы 24 и 92 маршрутов поедут по ул.Галактионовской. По новой схеме транспорт будет двигаться начиная с 21.00 сегодняшнего дня. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- Автобусы поедут по улицам Ульяновская, Галактионовская, Маяковского и далее - по обычным трассам следования в обоих направлениях, - объяснили в департаменте.

Как объяснили в департаменте, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность движения автобусов. Напомним, ул.Молодогвардейскую перекроют для проведения работ на трубе холодного водоснабжения. Он будет проходить сегодня вечером на участке ул.Молодогвардейской от ул.Ярмарочной до ул.Маяковского

По информации ООО «СКС», ремонт водовода планируется завершить 23 апреля.

В мэрии просят горжан заблаговременно планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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