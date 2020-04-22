2020-04-22T18:14:56+03:00
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Жителей Самары отпустили на дачу в режиме самоизоляции

Правда, дачников обяжут иметь при себе документы на участок и не собираться компаниями
Ольга НОВИКОВА
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Выехать на дачу можно будет только на личном транспортеВыехать на дачу можно будет только на личном транспортеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Жителям Самарской области разрешат выезжать на дачи в режиме самоизоляции. Такое предложение обсудили на заседании оперативного штаба Самарской области 22 апреля. Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова отметила: учитывая предстоящие длинные выходные в связи с майскими праздниками и многочисленные запросы граждан о выезде в загородную зону на дачи, нужно предлагаю рассмотреть опыт других регионов и разрешить самарцам выезжать на дачные участки.

Правда, послабление коснется только тех, кто поедет на дачу на личном транспорте. Кроме того, Роспотребнадзор разработал для дачников целый ряд рекомендаций. Например, они должны будут иметь при себе документы на участок или загородный дом. Кроме того, на даче тоже придется соблюдать режим самоизоляции, воздержаться от общения с соседями и не собираться компаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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