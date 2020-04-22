Стало известно, зачем Центробанк РФ потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля

22 Апр 2020 2020-04-22T18:45:37+03:00

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Стало известно, зачем Центробанк потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля. Продавать валюту из Фонда национального благосостояния начали 11 марта, когда рухнули цены на нефть. А 21 апреля ЦБ РФ продал на открытом рынке более 220 млн долларов (около 17 млрд рублей). Это самая большая сумма с начала падения цен.

Эксперты объясняют журналистам KP.RU: Центробанк ежедневно продает валюту из-за так называемого «бюджетного правила». Чтобы казна не зависела от стоимости нефти, все доходы от ее продажи дороже $42 за баррель шли в Фонд национального благосостояния. Так поступали, например, в начале года, когда нефть продавали по 60-70 долларов. Благодаря этому рубли не слишком укреплялся, а государство копило резервы.

А сейчас, когда стоимость нефти опустилась ниже 20 долларов за баррель, накопленные резервы ЦБ по распоряжению Минфина продает на открытом рынке. Это не только позволяет получать необходимые государству деньги, но и опять-таки поддерживает рубль. Например, еще несколько лет назад при таких колебаниях рынка доллар бы стоил более 100 рублей, а сейчас за него дают менее 76-ти. Таким образом, ЦБ поддерживает устойчивость экономики. Причем пока эти траты не слишком «бьют по карману» - 5 млрд долларов, потраченные за полтора месяца, это меньше 1% от наших международных резервов.

ИСТОЧНИК KP.RU