Стало известно, зачем Центробанк РФ потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля
Стало известно, зачем Центробанк потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля. Продавать валюту из Фонда национального благосостояния начали 11 марта, когда рухнули цены на нефть. А 21 апреля ЦБ РФ продал на открытом рынке более 220 млн долларов (около 17 млрд рублей). Это самая большая сумма с начала падения цен.
Эксперты объясняют журналистам KP.RU: Центробанк ежедневно продает валюту из-за так называемого «бюджетного правила». Чтобы казна не зависела от стоимости нефти, все доходы от ее продажи дороже $42 за баррель шли в Фонд национального благосостояния. Так поступали, например, в начале года, когда нефть продавали по 60-70 долларов. Благодаря этому рубли не слишком укреплялся, а государство копило резервы.
А сейчас, когда стоимость нефти опустилась ниже 20 долларов за баррель, накопленные резервы ЦБ по распоряжению Минфина продает на открытом рынке. Это не только позволяет получать необходимые государству деньги, но и опять-таки поддерживает рубль. Например, еще несколько лет назад при таких колебаниях рынка доллар бы стоил более 100 рублей, а сейчас за него дают менее 76-ти. Таким образом, ЦБ поддерживает устойчивость экономики. Причем пока эти траты не слишком «бьют по карману» - 5 млрд долларов, потраченные за полтора месяца, это меньше 1% от наших международных резервов.
ИСТОЧНИК KP.RU