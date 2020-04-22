Россиянам рассказали, что их ждет за нарушение самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T18:48:12+03:00

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В Верховном суде рассказали, кого оштрафуют за нарушение режима самоизоляции. Так, наказание будет отличаться для тех, кто нарушит карантин или строгую самоизоляцию. Тех, кто нарушит предписание врача - вернувшихся из-за границы, контактировавших в зараженными, - привлекут к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП. Также именно в этой статье оговаривается ответственность за уклонение от лечения.

Штраф для граждан в этом случае от 15 до 40 тыс рублей, наказать нарушителей смогут и спустя год, сообщает сайт kp.ru.

А вот за нарушение режима изоляции предусмотрены более мягкие наказания. Если человек здоров и не был в другой стране, его накажут по ч. 1 ст 20.6.1. И вынесут предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU