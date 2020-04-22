Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в Самаре

22 Апр 2020 2020-04-22T19:15:21+03:00

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Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в больницах Самарской области. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. Он доложил о работе по подготовке коечного фонда и его оснащения аппаратурой.

- Все работы идут по плану. Сейчас он исполнен, в больницах подготовлены к приему пациентов 455 аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщил Сергей Вдовенко.

Он также рассказал, что в 6-й городской больнице Самары завершаются работы по монтажу точек подачи кислорода. Напомним, именно сюда госпитализируют основную часть пациентов с коронавирусом в Самаре. Кроме того, больных везут в СОКБ им.Середаврна и тольяттинскую больницу №5.

По словам врио министра, также достигнута договоренность по развертыванию коек для больных коронавирусом в медучреждениях Федерального медико-биологического агентства и в Клиниках медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU