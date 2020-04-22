2020-04-22T19:15:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в Самаре

В инфекционной больнице завершаются работы по монтажу точек подачи кислорода
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Самарские больницы готовы к приему пациентов с коронавирусомСамарские больницы готовы к приему пациентов с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в больницах Самарской области. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. Он доложил о работе по подготовке коечного фонда и его оснащения аппаратурой.

- Все работы идут по плану. Сейчас он исполнен, в больницах подготовлены к приему пациентов 455 аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщил Сергей Вдовенко.

Он также рассказал, что в 6-й городской больнице Самары завершаются работы по монтажу точек подачи кислорода. Напомним, именно сюда госпитализируют основную часть пациентов с коронавирусом в Самаре. Кроме того, больных везут в СОКБ им.Середаврна и тольяттинскую больницу №5.

По словам врио министра, также достигнута договоренность по развертыванию коек для больных коронавирусом в медучреждениях Федерального медико-биологического агентства и в Клиниках медицинского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав рассказал, сколько детей болеет коронавирусом в Самарской области
59 туристов из Индии и Турции привезли в Тольятти
Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в Самаре
Россиянам рассказали, что их ждет за нарушение самоизоляции
Стало известно, зачем Центробанк РФ потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля
Жителей Самары отпустили на дачу в режиме самоизоляции
Пансионаты для пожилых людей в Самаре: как будут работать и кто сможет находиться
Из-за ремонта на ул.Молодогвардейской автобусы изменят маршрут
Самарские ученые научили нейросеть планировать операции для предотвращения слепоты
Предприниматель из Самарской области перевозил 22 тонны семян подсолнуха с нарушениями
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Житель Тольятти нарушил правила дорожного движения на 25 тысяч рублей
В Самарской области выпало рекордное количество осадков за 84 года
Самарцев приглашают на премьеру сериала «Закрытый сезон»
В Самаре перекроют улицу Молодогвардейскую