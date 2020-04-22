59 туристов из Индии и Турции привезли в Тольятти

22 Апр 2020 2020-04-22T19:45:41+03:00

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59 самарских туристов из Индии и Турции днем 22 апреля привезли в Тольятти. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба. Напомним, 59 туристов вывезли из Индии и Турции в Казань. По закону после возвращения из-за рубежа они должны были 14 дней провести в режиме строгой изоляции. Однако некоторые из них обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой разрешить им самоизолироваться дома. В мобильной приемной губернатора им пояснили, что 14-дневный карантин должен проходить под наблюдением врачей.

Сегодня самарцев все же доставили на родную землю, однако домой не отпустили, а разместили в обсерваторе в Тольятти для прохождения обязательной 14-дневной изоляции.

- Туристов доставили с соблюдением всех предписаний Роспотренадзора, и разместили в обсерваторе в течение часа, - сообщили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU