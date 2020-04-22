Минздрав рассказал, сколько детей болеет коронавирусом в Самарской области

22 Апр 2020 2020-04-22T20:18:21+03:00

Дети, больные коронавирусом в Самарской области, лежит в пятой горбольнице и в детской инфекционке

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В минздраве региона рассказали, сколько детей болеют коронавирусом в Самарской области. Из 115 заразившихся граждан, 27 - это дети школьного и дошкольного возраста. 14 из них лежат в Тольятти, 13 - в детской инфекционной больнице Самары.

- В этих лечебных учреждениях пациенты школьного и дошкольного возраста распределены практически поровну. Они полностью оборудованы для приема таких пациентов и здесь работают опытные врачи, - рассказал представитель минздрава Илья Сиротко.

Также в минздраве рассказали, что болеют в основном люди среднего возраста (их больше среди путешественников) и те, кому уже "за шестьдесят лет".

Только двое пациентов находятся в состоянии близком к тяжелому. Один в Тольятти, второй в Самаре. Сейчас чаще всего выявляют зараженных коронавирусом среди людей, которые контактировали с ранее заболевшими.

Миздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU