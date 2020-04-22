Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию

22 Апр 2020 2020-04-22T21:26:23+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить на всю Россию систему электронных пропусков, действующую в столице. Он считает, что это позволит контролировать перемещение людей между регионами, но в то же время не ограничивать его, пишет сайт kp.ru.

Столичный градоначальник на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции заявил, что такая система нужна не только близлежащим к Москве регионам, но и всей стране. Главная цель, по его словам - контроль переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах.

- Нужно не рубить эти связи, а настраивать эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д, - сказал Сергей Собянин.

Кроме того, он выступил за дальнейшие четкие карантинные мероприятия. Если предложение Собянина будет поддержано, система электронных пропусков может появиться и в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU