2020-04-22T21:38:45+03:00
Общество

Следить за самарцами на самоизоляции на майских праздниках собираются с вертолета

Задействовать могут и беспилотники и все для того, чтобы не пропустить нарушителей самоизоляции в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Сейчас за неизолированными гражданами тщательно следятСейчас за неизолированными гражданами тщательно следят
Изменить размер текста:

За тем, как самарцы соблюдают самоизоляцию, могут начать следить с вертолетов МИ-8. С таким предложением на оперативном штабе выступил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александр Эсауленко. Он также отметил, что к слежке могут привлечь беспилотники. Все это нужно для того, чтобы не допустить разгула в майские праздники, если до тех пор коронавирусную заразу не победят.

Александр Эсауленко также рассказал о достигнутых результатах. Росгвардейцы уже многое сделали для того, чтобы жители Самары прониклись ценностями самоизоляции. За время работы вернуть домой удалось 1800 человек.

Напомним, что пока режим самоизоляции в Самарской области действует до 30 апреля. Пока что непонятно, как все будет продолжаться. На оперативном штабе обсудили, что решения стоит принимать точечно, так как обстановка в разных муниципалитетах разная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Азаров рассказал, кому в Самарской области дадут денег из-за коронавируса
Следить за самарцами на самоизоляции на майских праздниках собираются с вертолета
Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию
Минздрав рассказал, сколько детей болеет коронавирусом в Самарской области
59 туристов из Индии и Турции привезли в Тольятти
Стало известно, сколько аппаратов ИВЛ приготовили для пациентов с коронавирусом в Самаре
Россиянам рассказали, что их ждет за нарушение самоизоляции
Стало известно, зачем Центробанк РФ потратил почти пять миллиардов долларов на поддержку рубля
Жителей Самары отпустили на дачу в режиме самоизоляции
Пансионаты для пожилых людей в Самаре: как будут работать и кто сможет находиться
Из-за ремонта на ул.Молодогвардейской автобусы изменят маршрут
Самарские ученые научили нейросеть планировать операции для предотвращения слепоты
Предприниматель из Самарской области перевозил 22 тонны семян подсолнуха с нарушениями
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Житель Тольятти нарушил правила дорожного движения на 25 тысяч рублей
В Самарской области выпало рекордное количество осадков за 84 года
Самарцев приглашают на премьеру сериала «Закрытый сезон»
В Самаре перекроют улицу Молодогвардейскую