Следить за самарцами на самоизоляции на майских праздниках собираются с вертолета

22 Апр 2020 2020-04-22T21:38:45+03:00

Задействовать могут и беспилотники и все для того, чтобы не пропустить нарушителей самоизоляции в Самаре

Изменить размер текста: A A

За тем, как самарцы соблюдают самоизоляцию, могут начать следить с вертолетов МИ-8. С таким предложением на оперативном штабе выступил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александр Эсауленко. Он также отметил, что к слежке могут привлечь беспилотники. Все это нужно для того, чтобы не допустить разгула в майские праздники, если до тех пор коронавирусную заразу не победят.

Александр Эсауленко также рассказал о достигнутых результатах. Росгвардейцы уже многое сделали для того, чтобы жители Самары прониклись ценностями самоизоляции. За время работы вернуть домой удалось 1800 человек.

Напомним, что пока режим самоизоляции в Самарской области действует до 30 апреля. Пока что непонятно, как все будет продолжаться. На оперативном штабе обсудили, что решения стоит принимать точечно, так как обстановка в разных муниципалитетах разная.

ИСТОЧНИК KP.RU