Следить за самарцами на самоизоляции на майских праздниках собираются с вертолета
За тем, как самарцы соблюдают самоизоляцию, могут начать следить с вертолетов МИ-8. С таким предложением на оперативном штабе выступил начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александр Эсауленко. Он также отметил, что к слежке могут привлечь беспилотники. Все это нужно для того, чтобы не допустить разгула в майские праздники, если до тех пор коронавирусную заразу не победят.
Александр Эсауленко также рассказал о достигнутых результатах. Росгвардейцы уже многое сделали для того, чтобы жители Самары прониклись ценностями самоизоляции. За время работы вернуть домой удалось 1800 человек.
Напомним, что пока режим самоизоляции в Самарской области действует до 30 апреля. Пока что непонятно, как все будет продолжаться. На оперативном штабе обсудили, что решения стоит принимать точечно, так как обстановка в разных муниципалитетах разная.
ИСТОЧНИК KP.RU