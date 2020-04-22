2020-04-22T22:34:05+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, кому в Самарской области дадут денег из-за коронавируса

В список попали самые нуждающиеся категории. Выплаты получат и те, кто потерял работу, и те, кто не может ее найти
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров рассказал о мерах поддержки гражданДмитрий Азаров рассказал о мерах поддержки граждан
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о региональных выплатах тем, кто пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом и борьбой с ним. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин уже озвучил меры федеральной поддержки, теперь же принято решение, что получат жители губернии на местном уровне.

Единовременную выплату в 5 тыс рублей получат одинокие матери и многодетные семьи, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также семьи, где среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума - это коснется тех, кто потерял работу. Эти деньги самарцы получат уже в мае.

5 тыс рублей уже в мае получат граждане, признанные безработными до 1 апреля 2020 года и получающие минимальное пособие по безработице. Особенное внимание будет гражданам предпенсионного возраста, инвалидам и уволенным с военной службы и членам их семей.

5 тыс рублей получат те, кто состоит на учете в службе занятости и был освобожден из мест лишения свободы.

Выплаты положены выпускникам среднего профессионального обучения, которые впервые ищут работу - им будет нелегко устроиться в этот период.

- Мы продолжим поиск наиболее пострадавших отраслей экономики. При этом стоит понимать, что ситуация отражается и на доходах в бюджет. У нас нет подушки безопасности. В прошлые два года мы активно сокращали госдолг, только выбрались из долговой ямы. На какое- то время нас придется отложить задуманные масштабные проекты, но мы вместе переживем этот непростой период, - обратился губернатор к гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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