Новые пособия на детей в Самаре в связи с коронавирусом 2020: кто получит 5 тыс. рублей на школьника
Новые пособия на детей в Самаре и области в связи с коронавирусом получат семьи со школьниками от 8 до 18 лет. Для того, чтобы рассчитывать на выплату, нужно соответствовать одному из условий.
Пособие положено:
- матерям одиночкам и многодетным семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (10148 рублей)
- семьям с детьми от 8 до 18 лет, где среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума (5074 рублей).
- Самые уязвимые категории - где низкий доход и где члены семьи теряют работу. Это совершенно очевидно для нас, и мы понимаем, что такие семьи, такие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддержке, - отметил Дмитрий Азаров.
Выплаты будут назначены автоматически, для этого не нужно будет подавать какие - то документы. Получить их нуждающиеся категории смогут уже в мае.
Также в Самарской области федеральную выплату получат семьи, где есть дети до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU