2020-04-22T23:06:31+03:00
Общество

Новые пособия на детей в Самаре в связи с коронавирусом 2020: кто получит 5 тыс. рублей на школьника

Дмитрий Азаров пообщал новые пособия на детей в Самаре в связи с коронавирусом 2020 для школьников от 8 до 18 лет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Выплаты получат семьи с детьми, которые пострадали от коронавирусаВыплаты получат семьи с детьми, которые пострадали от коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Новые пособия на детей в Самаре и области в связи с коронавирусом получат семьи со школьниками от 8 до 18 лет. Для того, чтобы рассчитывать на выплату, нужно соответствовать одному из условий.

Пособие положено:

- матерям одиночкам и многодетным семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (10148 рублей)

- семьям с детьми от 8 до 18 лет, где среднедушевой доход ниже половины прожиточного минимума (5074 рублей).

- Самые уязвимые категории - где низкий доход и где члены семьи теряют работу. Это совершенно очевидно для нас, и мы понимаем, что такие семьи, такие граждане нуждаются в нашей дополнительной поддержке, - отметил Дмитрий Азаров.

Выплаты будут назначены автоматически, для этого не нужно будет подавать какие - то документы. Получить их нуждающиеся категории смогут уже в мае.

Также в Самарской области федеральную выплату получат семьи, где есть дети до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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