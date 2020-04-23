В Тольятти «студент-закладочник» получил тюремное заключение

23 Апр 2020 2020-04-23T08:26:52+03:00

За свою противоправную деятельность молодой человек получил три года тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала обвинение в отношении студента Тольяттинского государственного университета, которого обвиняли сразу в трех преступлениях связанных с покушением на сбыт наркотиков.

– Их подсудимый планировал реализовать через тайники-закладки, но был задержан. При этом молодой человек оказывал активное содействие расследованию данных преступлений, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

С учетом мнения прокурора суд назначил местному жителю наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается. что приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU