2020-04-23T08:26:52+03:00
Общество

В Тольятти «студент-закладочник» получил тюремное заключение

На срок повлияло сотрудничество подсудимого со следствием
Владислав КИРСАНОВ
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За свою противоправную деятельность молодой человек получил три года тюрьмыЗа свою противоправную деятельность молодой человек получил три года тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала обвинение в отношении студента Тольяттинского государственного университета, которого обвиняли сразу в трех преступлениях связанных с покушением на сбыт наркотиков.

– Их подсудимый планировал реализовать через тайники-закладки, но был задержан. При этом молодой человек оказывал активное содействие расследованию данных преступлений, – сообщает пресс-служба надзорного органа.

С учетом мнения прокурора суд назначил местному жителю наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается. что приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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