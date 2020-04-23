В Тольятти «студент-закладочник» получил тюремное заключение
Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала обвинение в отношении студента Тольяттинского государственного университета, которого обвиняли сразу в трех преступлениях связанных с покушением на сбыт наркотиков.
– Их подсудимый планировал реализовать через тайники-закладки, но был задержан. При этом молодой человек оказывал активное содействие расследованию данных преступлений, – сообщает пресс-служба надзорного органа.
С учетом мнения прокурора суд назначил местному жителю наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается. что приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU