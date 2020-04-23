Предприниматели воспользовались антикризисными мерами поддержки АО «Гарантийный фонд Самарской области»

23 Апр 2020 2020-04-23T08:53:41+03:00

За 3 недели специалистами фонда принято 13 заявок на предоставление микрозаймов на общую сумму около 32 млн.рублей

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АО «Гарантийный фонд Самарской области», несмотря на режим удаленной работы, продолжает помогать предпринимателям. С конца марта внедряются новые антикризисные меры, разработанные совместно с министерством экономического развития и инвестиций региона.

За 3 недели специалистами фонда принято 13 заявок на предоставление микрозаймов на общую сумму около 32 млн.рублей, три организации уже получили займы на сумму свыше 9 млн.рублей.

Предпринимателям, ранее оформившим микрозайм, предоставляется отсрочка погашения основного долга сроком до 6 месяцев. За 3 недели одобрено 36 обращений об отсрочке платежей по основному долгу на сумму 66,3 млн.рублей.Эти средства останутся в обороте у предпринимателей, что позволит поддержать бизнес в сложной текущей ситуации. Важно отметить, что обратиться за данной услугой, по решению руководства региона, может организация любой отрасли деятельности, вне зависимости от того, включена она в перечень наиболее пострадавших или нет.По словам представителя компании «Новострой», занимающейся промышленным строительством, в связи со сложившейся ситуацией организация не смогла работать на объектах, что привело к сокращению дохода и сложностям с выплатами по микрозайму. Компания обратилась за отсрочкой погашения основного долга и получила положительный ответ в течение 24-х часов.

Напомним, в целях обеспечения безопасности в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции специалисты финансовой организации оказывают консультации по действующим услугам и продуктам удаленно:

- по тел.: 8 (937) 989 50 77

- по электронной почте: gfso@gfso.ru/

Заявки на предоставление микрозаймов и поручительство с сопроводительными документами принимаются специалистами фонда по предварительной записи по вторникам и четвергам, а также дистанционно по электронной почтепри условии последующего предоставления указанных документов на бумаге в ближайшие рабочие дни.

Подробная информация об услугах, доступных предпринимателям в текущих экономических условиях, а также условиях и порядке их получения размещена на сайте gfso.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU