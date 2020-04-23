Деньги были, налоги не платили: в Самаре монтажная компания не спешила исполнять закон

23 Апр 2020 2020-04-23T10:42:01+03:00

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Одна из монтажных организаций Самары накопила задолженность по налогам. При этом расставаться с деньгами компания не спешила. Сумма долга достигла 118 тысяч рублей.

– Все сроки истекли, поэтому пристав-исполнитель назначил исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей. В ходе производства выяснилось, что у фирмы имеются на счетах деньги. Причина, почему они не были заплачены государству, неизвестна, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Необходимую сумму списали со счета должника. Таким образом, задолженность была полностью погашена, а производство в отношении компании окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU