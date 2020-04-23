Субботники в Самарской области будут проводиться без участия жителей

23 Апр 2020 2020-04-23T10:43:45+03:00

Однако горожане смогут облагородить территории около своих подъездов

Изменить размер текста: A A

В Самаре прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Одним из вопросов стало проведение субботников на территории региона. Главы Самары и Тольятти отметили, что уборка территорий ведется силами коммунальщиков.

– В связи с особым режимом жителей приглашать на субботники не будут. Однако, если граждане захотят облагородить территории около своего подъезда, им помогут инвентарем и средствами индивидуальной защиты, – говорится в сообщении.

Также всех обещают проинструктировать о необходимости соблюдения социальной дистанции. Отметим, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля. Общегородской субботник должен был пройти 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU