2020-04-23T10:43:45+03:00
Общество

Субботники в Самарской области будут проводиться без участия жителей

Однако горожане смогут облагородить территории около своих подъездов
Владислав КИРСАНОВ
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Общегородской субботник должен был состояться 25 апреляОбщегородской субботник должен был состояться 25 апреляФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Самаре прошло заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Одним из вопросов стало проведение субботников на территории региона. Главы Самары и Тольятти отметили, что уборка территорий ведется силами коммунальщиков.

– В связи с особым режимом жителей приглашать на субботники не будут. Однако, если граждане захотят облагородить территории около своего подъезда, им помогут инвентарем и средствами индивидуальной защиты, – говорится в сообщении.

Также всех обещают проинструктировать о необходимости соблюдения социальной дистанции. Отметим, в регионе продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля. Общегородской субботник должен был пройти 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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