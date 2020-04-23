Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа

23 Апр 2020 2020-04-23T11:00:20+03:00

После тестирования они узнали, что многие переболели вирусом бессимптомно

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета Александр Федулов прокомментировал информацию, согласно которой реальная смертность от коронавируса значительно ниже, чем показывают цифры.

Отметим, в Германии провели ряд тестов, которые показали, что среди людей многие переболели опасным вирусом бессимптомно, что означает – цифры летальности от коронавируса неверны. Они значительно ниже.

– Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием. А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе, – цитирует Федулова kp.ru.

По словам эксперта, коронавирус отличается от симптомного гриппа. Основным методом борьбы против последнего является вакцинация. Также отличается показатель опасности. Он исчисляется из того, сколько человек может заразить носитель вируса на инкубационной стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU