В Самаре уже несколько дней не могут найти несовершеннолетнюю девочку
Полицейские Самары разыскивают пропавшую 17-летнюю местную жительницу. В понедельник, 20 апреля, девушка ушла из дома на улице Ленинской, 185, и до сих пор ее местонахождение неизвестно. На вид ей около 16 лет, рост 160 см, у нее худощавое телосложение, русые волосы до плеч.
– Пропавшая была одета в ветровку цвета «хаки», толстовку черного цвета с ярким цветным рисунком, черные лосины. На ногах у нее были серые кроссовки, – говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении девочки, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части: (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU