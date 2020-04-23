«Калина» перевернулась: в Самарской области два подростка пострадали в результате ДТП

23 Апр 2020 2020-04-23T10:52:52+03:00

Водитель превысил скорость и не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В среду 22 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 19-летний водитель «Калины» с пассажирами двигался по автодороге «Тольятти - Ягодное - Подстепки». В определенный момент он превысил скорость и не справился с управлением.

– Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Пострадали два пассажира – 16-летний парень и 17-летняя девушка. Их на скорой помощи увезли в больницу. Медики госпитализировали пострадавших, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в момент ДТП водитель был в трезвом состоянии. Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить все детали происшествия. Водителям напоминают о необходимости соблюдения ПДД, а также скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU