«Калина» перевернулась: в Самарской области два подростка пострадали в результате ДТП
В среду 22 апреля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП. 19-летний водитель «Калины» с пассажирами двигался по автодороге «Тольятти - Ягодное - Подстепки». В определенный момент он превысил скорость и не справился с управлением.
– Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Пострадали два пассажира – 16-летний парень и 17-летняя девушка. Их на скорой помощи увезли в больницу. Медики госпитализировали пострадавших, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, в момент ДТП водитель был в трезвом состоянии. Проводится проверка, в ходе которой предстоит установить все детали происшествия. Водителям напоминают о необходимости соблюдения ПДД, а также скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU