В Сызрани бывшему инспектору ГИБДД за взятку дали условный срок

23 Апр 2020 2020-04-23T11:10:01+03:00

Экс-полицейский получил 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять протокол на водителя, который скрылся с места ДТП

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22 апреля в Сызрани вынесли приговор бывшему инспектору ГИБДД Евгению Кожухову - в ноябре 2019 года сотрудники ФСБ задержали его при получении взятки.

Речь шла о 15 тысячах рублях, деньги полицейскому принесли прямо в рабочий кабинет. На тот момент Кожухов занимал должность инспектора группы по исполнению административного законодательства отдельной роты ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».

Как выяснилось в ходе следствия, он проводил проверку в отношении водителя, который скрылся с места ДТП. Такое нарушение квалифицируется по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся», за это мужчину могли лишить прав на срок до полутора лет или отправить под арест на 15 суток.

В итоге под статью попал сам полицейский. Как сообщает прокуратура Сызрани, Кожухова признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом», его приговорили к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полтора года и запретом работать в органах власти на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил, и стороны могут его обжаловать в течение 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU