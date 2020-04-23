Очень гостеприимно: в Самарской области мужчина обокрал своего знакомого

23 Апр 2020 2020-04-23T11:14:49+03:00

Теперь 34-летний местный житель может оказаться в тюрьме

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Полицейские села Борское Самарской области задержали подозреваемого в краже. Вор стащил у мужчины смартфон. Пропажу потерпевший заметил на следующий день после визита к знакомым. Установить предполагаемого преступника стражам порядка не составило труда.

– Им оказался 34-летний местный житель. Ранее он уже был судим и являлся знакомым владельца телефона. Свою вину мужчина признал и рассказал, что гаджет продал, а деньги потратил на собственные нужды, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU