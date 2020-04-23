Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 апреля 2020 года: подтвердилось 26 случаев

23 Апр 2020 2020-04-23T11:56:23+03:00

Всего по данным на 23 апреля 2020 года в России зафиксировано 4774 новых случая

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 23 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 26 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 141 человек. 19 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 4774 новых заболевших. Из них в Москве 1959 человек, в Московской области – 688. В Санкт-Петербурге и Мурманской области – 191 и 97 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 62773 человека, 4891 пациент выздоровел (471 за прошедший день), 555 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 42 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU