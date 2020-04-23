2020-04-23T11:56:23+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 апреля 2020 года: подтвердилось 26 случаев

Всего по данным на 23 апреля 2020 года в России зафиксировано 4774 новых случая
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Общее число заболевших в регионе достигло 141 человекаОбщее число заболевших в регионе достигло 141 человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 23 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 26 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 141 человек. 19 из них уже выздоровели и выписаны из больниц.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 4774 новых заболевших. Из них в Москве 1959 человек, в Московской области – 688. В Санкт-Петербурге и Мурманской области – 191 и 97 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 62773 человека, 4891 пациент выздоровел (471 за прошедший день), 555 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 42 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции. Он продлится минимум до 30 апреля.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Самарской области: кто в Самаре болеет коронавирусом и что нас ждет

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Самаре, последние новости на 23 апреля 2020 года: горожанам разрешат ездить на дачу, а безработным и семьям с детьми дадут по 5 тысяч рублей

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 23 апреля (подробности)

«Люди были напуганы и просились домой»: главврач больницы в Самаре рассказала о первых днях карантина из-за коронавируса

Как будут жить врачи 14 дней на карантине, чего боятся пациенты и кто помогает медикам, оставшимся взаперти в больнице № 4 в Самаре [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 2 тысяч обращений от предпринимателей приняли на "горячей линии" об антикризисных мерах поддержки бизнеса
На Самару наступает снежная буря
В Самаре коронавирус нашли у прибывшего из Норвегии
Свежий номер газеты «Комсомольская правда» будут доставлять социальные работники
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 26 новых подтвержденных человека в Самарской области
В Самарской области минздрав взыскал с врача-травматолога деньги, затраченные на ее обучение
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 23 апреля 2020 года: подтвердилось 26 случаев
Очень гостеприимно: в Самарской области мужчина обокрал своего знакомого
В Сызрани бывшему инспектору ГИБДД за взятку дали условный срок
«Калина» перевернулась: в Самарской области два подростка пострадали в результате ДТП
В Самаре уже несколько дней не могут найти несовершеннолетнюю девочку
Немецкие ученые выяснили, что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа
Субботники в Самарской области будут проводиться без участия жителей
Деньги были, налоги не платили: в Самаре монтажная компания не спешила исполнять закон
Предприниматели воспользовались антикризисными мерами поддержки АО «Гарантийный фонд Самарской области»
В Тольятти студент-закладочник получил тюремное заключение