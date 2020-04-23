2020-04-23T11:01:57+03:00
Общество

В Самарской области минздрав взыскал с врача-травматолога деньги, затраченные на ее обучение

Девушка должна была по контракту отработать три года в больнице имени Середавина, но уволилась оттуда раньше
Александра БУДАЕВА
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Этой весной Самарский областной суд решил, что молодому врачу придется вернуть в бюджет деньги, потраченные на ее обучениеЭтой весной Самарский областной суд решил, что молодому врачу придется вернуть в бюджет деньги, потраченные на ее обучениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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416 тысяч взыскал региональный минздрав с молодого врача-ортопеда, которая уволилась из больницы вопреки своим обязательствам.

Как говорится на сайте суда, 1 сентября 2014 года минздрав и больница имени Середавина (на тот момент - больница имени Калинина) заключили договор на целевое обучение молодого специалиста в ординатуре. На эти цели региональный бюджет потратил 375 тысяч рублей. Взамен новоиспеченный врач травматолог-ортопед должна была 3 года отработать в больнице имени Середавина по полученной специальности.

Диплом об окончании ординатуры девушка получила 30 сентября 2016 года, с 3 августа того же года устроилась в ортопедическое отделение больницы, где отработала 1 год и 8 месяцев, а в мае 2018 года написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"Ну тогда верните деньги", - рассудили в минздраве и подали на девушку иск в суд. Девушка не отрицала, что свои обязательства не выполнила, но разве это повод такие суммы с нее взыскивать? Она готова была заплатить примерно половину суммы - ведь в больнице-то она отработала почти 2 года.

Суды однако встали на сторону минздрава. С молодого врача взыскали 375 тысяч рублей, потраченные на ее обучение, плюс проценты за пользование чужими средствами - еще 41 с лишним тысячу рублей. Девушка это решение пыталась обжаловать в Самарском областном суде, но проиграла. Теперь она должна областному бюджету 416 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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