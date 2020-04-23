Стало известно, где и как заболели коронавирусом 26 новых подтвержденных человека в Самарской области

23 Апр 2020 2020-04-23T11:12:53+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Самарской области рассказал подробности заболевания 26 новых пациентов. Напомним, на данный момент в регионе подтвержден 141 случай инфицирования, 19 человек выздоровели и выписаны.

– 9 человек заболели в Тольятти, 6 – в Самаре, 5 – в Чапаевске. По одному человеку в Жигулевске, Октябрьске, Новокуйбышевске, Волжском, Клявлинском и Камышлинском районах, – говорится в сообщении.

Девятеро из вышеперечисленных контактировали с ранее заболевшими – пятеро в Чапаевске, трое в Самаре и один в Тольятти. Еще один гражданин вернулся в регион из Норвегии. У 16 обнаружен коронавирус при диагнозе внебольничная пневмония, ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU