Свежий номер газеты «Комсомольская правда» будут доставлять социальные работники

23 Апр 2020 2020-04-23T11:39:35+03:00

Жителям региона теперь не обязательно выходить за любимой газетой - ее доставят соцработники и волонтеры Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Самарской области продолжает действовать режим самоизоляции. Жителей региона призывают не покидать свои дома без лишней необходимости. А на помощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями приходят волонтеры и сотрудники соцслужб.

– Теперь вместе с продуктами, бытовой химией и лекарствами они будут доставлять жителям региона свежий выпуск «Комсомолки». Для этого нужно оставить заявку на то, какой выпуск вам необходим: еженедельный - с новостями и оперативной информацией или еженедельный — «толстушка» с программой телепередач, статьями о звездах, скандвордами и массой другой полезной информации.

Напомним, газета «Комсомольская правда» выходит три раза в неделю – по вторникам, средам и пятницам. Подробности можно узнать по телефону (846) 270-69-10.

ИСТОЧНИК KP.RU