2020-04-23T12:00:15+03:00
Общество

Около 2 тысяч обращений от предпринимателей приняли на "горячей линии" об антикризисных мерах поддержки бизнеса

Они хотят узнать о порядке работы и мерах поддержки бизнеса в рамках реализации антикризисных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции
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Cпециалисты консультируют предпринимателейCпециалисты консультируют предпринимателей
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Уже месяц специалисты Информационно-консалтингового агентства Самарской области консультируют предпринимателей региона по вопросам ведения деятельности в период распространения коронавирусной инфекции.

Самарских предпринимателей, в первую очередь, волнуют вопросы возможности и правомерности работы в период временных ограничений; меры поддержки федерального и регионального уровня для разных видов деятельности и отнесение к перечню пострадавших отраслей экономики; взаимодействие с контрагентами, арендодателями в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению договоров; отсрочки по налогам и сдачи отчетности.

Значительная часть обращений возникает по финансовым мерам поддержки, в том числе льготным и беспроцентным кредитам, а также выплате заработной платы сотрудникам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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