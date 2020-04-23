Около 2 тысяч обращений от предпринимателей приняли на "горячей линии" об антикризисных мерах поддержки бизнеса
Уже месяц специалисты Информационно-консалтингового агентства Самарской области консультируют предпринимателей региона по вопросам ведения деятельности в период распространения коронавирусной инфекции.
Самарских предпринимателей, в первую очередь, волнуют вопросы возможности и правомерности работы в период временных ограничений; меры поддержки федерального и регионального уровня для разных видов деятельности и отнесение к перечню пострадавших отраслей экономики; взаимодействие с контрагентами, арендодателями в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению договоров; отсрочки по налогам и сдачи отчетности.
Значительная часть обращений возникает по финансовым мерам поддержки, в том числе льготным и беспроцентным кредитам, а также выплате заработной платы сотрудникам (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU