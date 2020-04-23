В Тольятти водитель «четырнадцатой» на полном ходу влетел в BMW

23 Апр 2020 2020-04-23T15:02:25+03:00

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Вчера, 22 апреля, в Тольятти произошло ДТП. 30-летний мужчина на «четырнадцатой» двигался по Обводному шоссе. В определенный момент он превысил скорость, не смог удержать управление автомобилем и на полном ходу влетел в BMW, за рулем которой был 33-летний мужчина.

– Водителю отечественной легковушки потребовалась помощь медиков. Врачи назначили ему амбулаторной лечение. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, на момент аварии оба водителя был трезвыми. Полицейские напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на всех участках дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU