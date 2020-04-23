2020-04-23T15:05:10+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области грузовик размазало по дороге

В ДТП поучаствовали еще один большегруз и легковушка
Владислав КИРСАНОВ
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По предварительным данным, в ДТП пострадал один человекПо предварительным данным, в ДТП пострадал один человекФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 23 апреля, в Самарской области произошла страшная авария. Около 11 утра на трассе М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля. Все началось с того, что 48-летний водитель ГАЗа врезался в припаркованный КамАЗ под управлением 60-летнего мужчины.

– От удара первый грузовик отбросило на «Форд», за рулем которого была 51-летняя женщина. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оградили место аварии и обеспечили проезд по трассе. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, пострадал водитель ГАЗа. Его увезли в больницу прибывшие на место медики. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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