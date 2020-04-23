На трассе М-5 в Самарской области грузовик размазало по дороге
В четверг, 23 апреля, в Самарской области произошла страшная авария. Около 11 утра на трассе М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля. Все началось с того, что 48-летний водитель ГАЗа врезался в припаркованный КамАЗ под управлением 60-летнего мужчины.
– От удара первый грузовик отбросило на «Форд», за рулем которого была 51-летняя женщина. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД оградили место аварии и обеспечили проезд по трассе. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, пострадал водитель ГАЗа. Его увезли в больницу прибывшие на место медики. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU