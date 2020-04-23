Карта распространения коронавируса в Самарской области на 23 апреля 2020 года: заразу нашли уже в 11 населенных пунктах

23 Апр 2020 2020-04-23T12:53:55+03:00

Показываем карту распространения коронавируса в Самарской области на 23 апреля 2020 года и смотрим, как расширяется география ее шествия в регионе

Изменить размер текста: A A

Карта распространения коронавируса в Самарской области на 23 апреля 2020 года стала еще обширнее. Теперь инфекцию нашли уже в 11 населенных пунктах и районах. В лидерах конечно Самара и Тольятти: здесь 58 и 50 зараженных соответственно. На третьем месте Чапаевск - сейчас здесь уже 10 заболевших. Пять пациентов были зафиксированы 23 апреля.

Шесть заболевших в Волжском районе, здесь сначала выявили коронавирус у приехавшего из другого региона, а затем начали выявлять инфекцию у контактных лиц.

Пять заболевших в Жигулевске. Первого заболевшего здесь обнаружили 13 апреля. В соцсетях обсуждают, что эти люди раньше лежали в больнице с диагнозом ОРВИ. А возможным источником заразы мог быть прибывший из столицы человек. Практически через несколько дней зараженных стало больше.

В Сызрани вчера 22 апреля нашли еще двух зараженных коронавирусом, теперь заболевших четверо. В Ставропольском районе больных трое.

23 апреля география распространения коронавируса в Самарской области расширилась на северо-запад. Двух заболевших нашли в Камышлинском и Клявлинском районах. Также один случай заражения обнаружен в Октябрьске.

А вот распределение зараженных по городам - Самаре и Тольятти - не озвучивается. Пока что известно, что заболела врач первой поликлиники, а также врач и семь пациентов больницы №4. Ее закрыли на карантин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карта распространения коронавируса в Самарской области: в каких районах уже есть зараженные на 21 апреля 2020 года

Рассказываем, как расползалась зараза по региону и какова карта распространения коронавируса в Самарской области на 21 апреля 2020 года(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU