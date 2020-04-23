В Самаре задержали молодого человека, который покупал продукты и алкоголь чужой банковской картой

23 Апр 2020 2020-04-23T13:15:38+03:00

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Полицейские Самары раскрыли мошенничество, которое произошло в городе. Дело в том, что 66-летний мужчина забыл свою банковскую карточку на кассе в магазине, после чего ему начали приходить оповещения о списании средств со счета. Потерпевший обратился в полицию.

– Сотрудники изучили материалы дела, записи камер и опросили очевидцев. Выяснилось, что карту нашел 25-летний местный житель. Вместо того, чтобы отдать ее сотрудникам магазина или попробовать найти владельца, парень купил алкоголь и продукты, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Отмечается, что задержанный полностью признал свою вину, а также обязался возместить ущерб. Уголовное дело подразумевает максимальное наказание сроком до трех лет тюрьмы. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU