«АКОМ» включен в перечень системообразующих организаций России

23 Апр 2020 2020-04-23T13:27:28+03:00

Компания «АКОМ» лидер аккумуляторного производства в России отнесена к отрасли «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность»

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По итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций–предприятий, продукция или услуги которых необходимы для жизнеобеспечения какой-либо территории, отрасли либо социально-экономической системы региона. В него включено 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, в том числе аккумуляторное производство АО «АКОМ».

Общий перечень по всем отраслям экономики содержит организации, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность составляет более 20% от общего количества занятых в экономике.

Компания «АКОМ» лидер аккумуляторного производства в России отнесена к отрасли «Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность». На сегодняшний день в списке по данной отрасли 21 отечественная компания. Основные критерии соответствия выручка от 2 млрд руб., численность от 250 человек. АО «АКОМ» входит также в число системообразующих предприятий Самарской области.

Аккумуляторные батареи «АКОМ» продукция, имеющая жизненную важность как для предприятий российского автопрома, так и для конечного потребителя. Каждая вторая машина, сходящая с заводского конвейера в России, оснащена аккумулятором (АКБ) производства «АКОМ». Мощность завода «АКОМ» составляет 3,5 млн АКБ в год, что дает возможность полностью обеспечить потребность всех потребителей РФ. При этом качество АКБ соответствует мировым аналогам.

На базе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) реализован механизм мониторинга состояния всех организаций из перечня. Механизм позволит выявлять возникающие критические ситуации и своевременно на них реагировать.

Как заявлял ранее президент России В.В. Путин, системообразующие предприятия получат доступ к льготным кредитам на пополнение оборотных средств. В дополнение к этому половина займа будет обеспечена гарантиями федерального бюджета. В антикризисном плане федерального правительства на госгарантии предусмотрено 500 миллиардов рублей.