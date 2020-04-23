Пензенский преступник с двойной фамилией может скрываться в Самарской области
Полицейские Пензы разыскивают преступника, который может скрываться в Самарской области. Юрия Андрян-Карьмишкана подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.
– На вид ему 35-40 лет, рост 165 см, худощавое телосложение. Кроме Самарской области, он может скрываться в Ульяновской, Саратовской и Тамбовской областях. Существует вероятность нахождения в Мордовии, – говорится в сообщении правоохранителей.
Всем, кто обладает какой-либо информации о местонахождении предполагаемого преступника, просят обращаться в отделение полиции, либо по телефонам 02 или 020. Конфиденциальность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU