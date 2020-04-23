2020-04-23T13:48:14+03:00
Общество

Пензенский преступник с двойной фамилией может скрываться в Самарской области

Юрий Андрян-Карьмишкин подозревается в незаконном обороте наркотиков
Владислав КИРСАНОВ
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Кроме Самарской области, преступник может скрываться в соседних регионахКроме Самарской области, преступник может скрываться в соседних регионахФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Пензы разыскивают преступника, который может скрываться в Самарской области. Юрия Андрян-Карьмишкана подозревают в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере.

– На вид ему 35-40 лет, рост 165 см, худощавое телосложение. Кроме Самарской области, он может скрываться в Ульяновской, Саратовской и Тамбовской областях. Существует вероятность нахождения в Мордовии, – говорится в сообщении правоохранителей.

Всем, кто обладает какой-либо информации о местонахождении предполагаемого преступника, просят обращаться в отделение полиции, либо по телефонам 02 или 020. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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