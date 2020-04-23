2020-04-23T14:01:20+03:00
Общество

Еще трое пациентов избавились от коронавируса в Самаре

Количество выздоровевших от коронавируса в Самаре достигло 22 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Еще троих человек выписали из больницы после коронавирусаЕще троих человек выписали из больницы после коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно о новых выздоровевших от коронавируса в Самарской области. Троих человек выписали из больницы - у них была подтверждена коронавирусная инфекция. Мужчина проходил лечение в Тольятти, у него болезнь протекала в средне тяжелой форме. Заразился он от приехавшего из-за рубежа знакомого.

Еще двое пациентов выписались из больницы в Самаре. Сейчас их состояние удовлетворительное, анализы на коронавирус пришли отрицательные. Всех пациентов выписали домой. За ними медики продолжат наблюдать еще в течение года - так отметили в минздраве. Сейчас выздоровевших еще не просили сдать плазму крови на антитела, но в минздраве считают, что на это могут согласиться 40% пациентов.

Напомним, что сейчас подтверждены 141 случай коронавируса в Самарской области, 22 пациента выздоровели. Это данные на 12.00 23 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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