2020-04-23T14:25:06+03:00
Общество

Школьники из многодетных семей получили компьютеры для удаленного обучения

Технику многодетным семьям передало предприятие "Тольяттикаучук"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Первыми компьютеры и ноутбуки получили дети из семей, где больше четырех учеников.Первыми компьютеры и ноутбуки получили дети из семей, где больше четырех учеников.
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Предприятие "Тольяттикаучук" помогает многодетным семьям автограда организовать удаленное обучение для школьников. Первыми компьютеры и ноутбуки получили дети из семей, где больше четырех учеников. Это делается в рамках благотворительной акции компании "Татнефть" и содействия работе городского оперативного штаба Тольятти, в составе которого есть и представители компании.

- В процессе обучения задействована вся семья. Если раньше родители только помогали в решении домашних заданий, то сейчас нужно спланировать онлайн уроки каждому ребенку. И, конечно, сегодняшний подарок для нас большое подспорье, это действительно не роскошь, а необходимость, - поделилась эмоциями после получения подарка мама Юлия Круглова. У нее в семье один студент и четыре школьницы - и всем нужно учить уроки, присутствовать на занятиях дистанционно. Раньше дети были вынуждены заниматься через телефон, а это не всегда удобно.

Представители департамента образования города поблагодарили социально ответственный бизнес за поддержку и помощь.

- Средства связи с выходом в Интернет. Мы, конечно, предусмотрели способы обучения, обратной связи и контроля знаний детей, не имеющих компьютер, но расписание составлено под имеющиеся образовательные платформы. Поэтому помощь предприятия в обеспечении техникой детей очень важна, - отметила руководитель департамента Лариса Лебедева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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