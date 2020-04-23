«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: «Балтика-Самара» поддержала медиков, дома престарелых и пожилых людей, живущих в селах

23 Апр 2020 2020-04-23T14:47:05+03:00

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В помощь людям в связи с эпидемией COVID-19 «Балтика» реализует социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе». В партнерстве с региональным Министерством социально-демографической и семейной политики и благотворительным фондом «Хорошие истории» самарский филиал компании помог доставить продукты для пожилых людей, проживающих в сельских районах. Также, «Балтика» в сотрудничестве с благотворительным фондом «Живой» обеспечила поставку средств защиты для домов престарелых региона, а также помогла в закупке медицинских масок Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения.

- Сегодня для помощи тем, кто оказался в сложной ситуации, объединяется много людей и организаций. Поддержка нужна, в особенности пожилым людям. Благодаря компании «Балтика» пожилые люди, живущие в селах, где нет водопровода, и им помогают только социальные работники и соседи, получат бутилированную воду,- отметила директор благотворительного фонда «Хорошие истории» Татьяна Акимова.

Кампания «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленная на поддержку населения в период эпидемии, развернута «Балтикой» во всех регионах присутствия. За время реализации компании уже предоставила 323 000 масок, 40 000 пар перчаток, 13 000 бахил и 170 000 единиц безалкогольных напитков, а также санитайзеры и медоборудование для дезинфекции в Воронежской, Тульской, Ростовской, Ярославской, Свердловской областях, Новосибирске и Хабаровске.

Справка КП:

Кампания «Балтики» «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» дополняет меры по поддержке местных сообществ, которую оказывает Carlsberg по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU