2020-04-23T16:33:26+03:00
Общество

В Самаре по горячим следам задержали грабителя золотой печатки

Ювелирное изделие оценили в более чем 22 тысячи рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Парень похитил кольцо при помощи хитростиПарень похитил кольцо при помощи хитростиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Самаре ограбили один из комиссионных магазинов на улице Победы. Молодой человек похитил оттуда золотую печатку стоимостью 22 тысячи рублей. Прибывшие полицейские собрали необходимый материал и опросили свидетелей.

– Грабитель проявил хитрость: примерил ювелирное изделие, а затем сказал, что не может снять. После этого он вышел из магазина и скрылся. Полицейским удалось задержать парня в соседнем ломбарде, где он пытался продать печатку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанным оказался 23-летний молодой человек, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же за грабеж ему грозит еще один тюремный срок. Он может оказаться за решеткой на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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