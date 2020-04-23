В Самаре по горячим следам задержали грабителя золотой печатки

23 Апр 2020 2020-04-23T16:33:26+03:00

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На днях в Самаре ограбили один из комиссионных магазинов на улице Победы. Молодой человек похитил оттуда золотую печатку стоимостью 22 тысячи рублей. Прибывшие полицейские собрали необходимый материал и опросили свидетелей.

– Грабитель проявил хитрость: примерил ювелирное изделие, а затем сказал, что не может снять. После этого он вышел из магазина и скрылся. Полицейским удалось задержать парня в соседнем ломбарде, где он пытался продать печатку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанным оказался 23-летний молодой человек, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же за грабеж ему грозит еще один тюремный срок. Он может оказаться за решеткой на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU