2020-04-23T16:34:57+03:00
Общество

Ну, сыночка: в Самарской области пьяный парень угнал автомобиль своего отца

Молодой человек ранее уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности
Владислав КИРСАНОВ
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Парень угнал автомобиль, который был на дачном участке его отцаПарень угнал автомобиль, который был на дачном участке его отцаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Тольятти задержали 28-летнего местного жителя, который разъезжал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что машина не принадлежит пьяному водителю.

– Транспортное средство было зарегистрировано на отца остановленного – 51-летнего мужчину. Именно он обратился к полицейским с просьбой привлечь сына к уголовной ответственности. Парень угнал машину, которая была на даче, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авто вернули владельцу, а на задержанного завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду, а также был осужден за грабеж, кражу и незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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