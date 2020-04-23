Ну, сыночка: в Самарской области пьяный парень угнал автомобиль своего отца
Полицейские Тольятти задержали 28-летнего местного жителя, который разъезжал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что машина не принадлежит пьяному водителю.
– Транспортное средство было зарегистрировано на отца остановленного – 51-летнего мужчину. Именно он обратился к полицейским с просьбой привлечь сына к уголовной ответственности. Парень угнал машину, которая была на даче, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Авто вернули владельцу, а на задержанного завели уголовное дело. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду, а также был осужден за грабеж, кражу и незаконный оборот наркотиков. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU