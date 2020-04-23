Энергетики поблагодарили ответственных самарцев за своевременную оплату услуг

23 Апр 2020 2020-04-23T16:11:49+03:00

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Самарские энергетики поблагодарили жителей города за сознательность. Они напомнили, что бесперебойность работы энергосистемы Самары зависит от каждого. В дни борьбы с коронавирусом важно, чтобы электричество было в каждой больнице, на предприятиях, в домах людей.

- Не секрет, что без закупки топлива и необходимых материалов для работы ТЭЦ, а также проведения ремонтных работ на электрических сетях невозможно обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение. Для производства и передачи энергии нужны средства. Ответственный плательщик помогает энергетикам решать эту задачу, - рассказали представители гарантирующего поставщика электроэнергии АО «Самарагорэнергосбыт».

В компании отметили, что многие самарцы во время самоизоляции быстро перешли на дистанционные платежи, начали использовать для передачи показаний и оплаты электроэнергии личный кабинет на сайте samges.ru и помогают освоить эти способы родным и близким людям, соседям, людям пожилого возраста.

- АО «Самарагорэнергосбыт» призывает граждан внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности города и надежности его энергоснабжения. Это общая ответственность энергетиков и потребителей энергии, - резюмировали на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU