2020-04-23T16:11:49+03:00
Общество

Энергетики поблагодарили ответственных самарцев за своевременную оплату услуг

Такая сознательность помогает обеспечить надежное энергоснабжение города, предприятий и больниц
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Бесперебойность работы энергосистемы Самары зависит от каждого.Бесперебойность работы энергосистемы Самары зависит от каждого.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
Изменить размер текста:

Самарские энергетики поблагодарили жителей города за сознательность. Они напомнили, что бесперебойность работы энергосистемы Самары зависит от каждого. В дни борьбы с коронавирусом важно, чтобы электричество было в каждой больнице, на предприятиях, в домах людей.

- Не секрет, что без закупки топлива и необходимых материалов для работы ТЭЦ, а также проведения ремонтных работ на электрических сетях невозможно обеспечить качественное и бесперебойное электроснабжение. Для производства и передачи энергии нужны средства. Ответственный плательщик помогает энергетикам решать эту задачу, - рассказали представители гарантирующего поставщика электроэнергии АО «Самарагорэнергосбыт».

В компании отметили, что многие самарцы во время самоизоляции быстро перешли на дистанционные платежи, начали использовать для передачи показаний и оплаты электроэнергии личный кабинет на сайте samges.ru и помогают освоить эти способы родным и близким людям, соседям, людям пожилого возраста.

- АО «Самарагорэнергосбыт» призывает граждан внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности города и надежности его энергоснабжения. Это общая ответственность энергетиков и потребителей энергии, - резюмировали на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заставила Нефтегорское управление капитального строительства заплатить предпринимателю
Около «Самара Арены» хотят построить жилой комплекс
Дмитрий Азаров пригнал «Ладу» для врачей в больницу
В Тольятти погоня полицейских за пьяным водителем на иномарке попала на камеры
Правительство Самарской области и «Яндекс» запустили проект помощи медикам и соцслужбам
Энергетики поблагодарили ответственных самарцев за своевременную оплату услуг
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
Ну, сыночка: в Самарской области пьяный парень угнал автомобиль своего отца
В Самаре по горячим следам задержали грабителя золотой печатки
«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: «Балтика-Самара» поддержала медиков, дома престарелых и пожилых людей, живущих в селах
Школьники из многодетных семей получили компьютеры для удаленного обучения
Еще трое пациентов избавились от коронавируса в Самаре
Пензенский преступник с двойной фамилией может скрываться в Самарской области
«АКОМ» включен в перечень системообразующих организаций России