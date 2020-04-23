Правительство Самарской области и «Яндекс» запустили проект помощи медикам и соцслужбам

23 Апр 2020 2020-04-23T16:54:08+03:00

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Сегодня, 23 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор компании «Яндекс» Елена Бунина подписали совместный договор на новый проект. Он получил название «Помощь рядом». Благодаря ему медики и работники социальных служб получат поддержку во время пандемии коронавируса.

243 врача из 11 поликлиник Самары и Тольятти смогут добираться на вызовы к пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями на спецтакси. Такой транспорт будет предоставлен медикам, которые ведут контроль за группой риска и наблюдают за людьми, контактировавшими с заболевшими коронавирусом. В автомобильном парке находятся 35 автомобилей: чтобы заказать транспорт, врач открывает приложение и едет по спецтарифу «Медик». Поездка для врача будет бесплатной.

– Надеюсь, что сотрудничество, которое получило новый вектор развития в это очень непростое время, будет успешным и впредь. Мы понимаем, что в этот период борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции главная задача – здоровье и безопасность людей. Эта задача для власти первоочередная всегда, но в этот период мы придаем ей особое значение, – сказал Дмитрий Азаров.

Также глава региона лично проверил работу 13-й городской больницы. Врачи там регулярно наблюдают жителей во время самоизоляции. Губернатор поблагодарил врачей и водителей за помощь во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU