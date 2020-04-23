В Тольятти погоня полицейских за пьяным водителем на иномарке попала на камеры
Тольяттинские сотрудники ГИБДД заметили на улице 40 лет Победы «Мазду», которая виляла на дороге. Правоохранители решили остановить авто, однако водитель требование не исполнил, и началась погоня. Иномарка несколько раз создавала аварийные ситуации на дороге.
– Позже водитель не смог вписаться в поворот на кольце и въехал в бордюрный камень. Остановившись, водитель попытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Вместе с ним в машине находились еще четыре человека. Стало понятно, что задержанный пьян, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний мужчина находится в состоянии опьянения. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а на самого водителя завели административное производство. Его могут лишить прав на срок до двух лет, а также оштрафовать.
Погоня за пьяным водителем в Тольятти 23.04.20.
ИСТОЧНИК KP.RU