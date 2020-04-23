В Тольятти погоня полицейских за пьяным водителем на иномарке попала на камеры

23 Апр 2020 2020-04-23T16:58:36+03:00

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Тольяттинские сотрудники ГИБДД заметили на улице 40 лет Победы «Мазду», которая виляла на дороге. Правоохранители решили остановить авто, однако водитель требование не исполнил, и началась погоня. Иномарка несколько раз создавала аварийные ситуации на дороге.

– Позже водитель не смог вписаться в поворот на кольце и въехал в бордюрный камень. Остановившись, водитель попытался скрыться, но сделать это ему не удалось. Вместе с ним в машине находились еще четыре человека. Стало понятно, что задержанный пьян, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний мужчина находится в состоянии опьянения. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а на самого водителя завели административное производство. Его могут лишить прав на срок до двух лет, а также оштрафовать.

Погоня за пьяным водителем в Тольятти 23.04.20.

ИСТОЧНИК KP.RU