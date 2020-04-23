2020-04-23T17:02:15+03:00
Общество

Дмитрий Азаров пригнал «Ладу» для врачей в больницу

Губернатор сел за руль и лично доставил в поликлинику подарок медикам
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Дмитрий Азаров передал подарок врачамДмитрий Азаров передал подарок врачам
Изменить размер текста:

Губернатор Дмитрий Азаров лично доставил в одну из самарских больниц автомобиль «Лада», который подарила медикам партия «Единая Россия». Губернатор сел за руль и заснял процесс доставки авто до места для сторис в инстаграм.

- От «Единой России» машина должна поступить в поликлинику, сегодня я сделаю это сам. Партия оказывает поддержку и волонтерам, и больницам. Врачи сегодня стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, и им все готовы помочь, - отметил Дмитрий Азаров.

Саму машину и ключи от нее губернатор передал главврачу одной из самарских больниц.

- Нам сейчас эта помощь актуальна как никогда, с автомобилем мы сможем посмотреть еще больше пациентов на дому, пожилых, с хроническими болячками, - отметила главный врач больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура заставила Нефтегорское управление капитального строительства заплатить предпринимателю
Около «Самара Арены» хотят построить жилой комплекс
Дмитрий Азаров пригнал «Ладу» для врачей в больницу
В Тольятти погоня полицейских за пьяным водителем на иномарке попала на камеры
Правительство Самарской области и «Яндекс» запустили проект помощи медикам и соцслужбам
Энергетики поблагодарили ответственных самарцев за своевременную оплату услуг
ВТБ рефинансировал рекордный объем ипотеки
Ну, сыночка: в Самарской области пьяный парень угнал автомобиль своего отца
В Самаре по горячим следам задержали грабителя золотой печатки
«Несмотря на расстояние, остаемся вместе»: «Балтика-Самара» поддержала медиков, дома престарелых и пожилых людей, живущих в селах
Школьники из многодетных семей получили компьютеры для удаленного обучения
Еще трое пациентов избавились от коронавируса в Самаре
Пензенский преступник с двойной фамилией может скрываться в Самарской области
«АКОМ» включен в перечень системообразующих организаций России