Дмитрий Азаров пригнал «Ладу» для врачей в больницу

23 Апр 2020 2020-04-23T17:02:15+03:00

Губернатор сел за руль и лично доставил в поликлинику подарок медикам

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Губернатор Дмитрий Азаров лично доставил в одну из самарских больниц автомобиль «Лада», который подарила медикам партия «Единая Россия». Губернатор сел за руль и заснял процесс доставки авто до места для сторис в инстаграм.

- От «Единой России» машина должна поступить в поликлинику, сегодня я сделаю это сам. Партия оказывает поддержку и волонтерам, и больницам. Врачи сегодня стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, и им все готовы помочь, - отметил Дмитрий Азаров.

Саму машину и ключи от нее губернатор передал главврачу одной из самарских больниц.

- Нам сейчас эта помощь актуальна как никогда, с автомобилем мы сможем посмотреть еще больше пациентов на дому, пожилых, с хроническими болячками, - отметила главный врач больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU