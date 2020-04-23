Около «Самара Арены» хотят построить жилой комплекс

23 Апр 2020 2020-04-23T17:30:58+03:00

Он расположится в границах Московского и Ракитовского шоссе и улицы Алма-Атинской

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Около стадиона «Самара Арена» планируют построить жилой комплекс. Он будет носить название «Арена Парк» и расположится в границах улицы Алма-Атинской, Московского и Ракитовского шоссе. Об этом говорится на сайте ЖК. Заказчик объявил конкурс на концепцию застройки территории.

- Цели конкурса - выявить архитектурные идеи и решения, наилучшим образом использующие потенциал территории при оптимальном сочетании современных тенденций формирования жилых пространств и строительных технологии , материалов и конструкции . Разработать функциональное, планировочное и пространственное решение жилого квартала, - говорится на сайте ЖК.

Напомним, стадион «Самара Арена» строили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас власти региона планируют освоить территорию вокруг самой арены. Что конкретно там сделают – еще не решили.

ИСТОЧНИК KP.RU