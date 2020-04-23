2020-04-23T18:09:09+03:00
Общество

Прокуратура заставила Нефтегорское управление капитального строительства заплатить предпринимателю

Прокуроры рассказали как следят за оплатой исполненных государственных контрактов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Предпринимателям сначала не доплатилиПредпринимателям сначала не доплатилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прокуратура Самарской области продолжает следить за тем, как заказчики региона оплачивают государственные контракты, которые уже были исполнены. По закону деньги должны поступить в течение 15 дней. Только с начала 2020 года к ответственности привлекли 17 должностных лиц, их оштрафовали на 510 тыс рублей в общем.

Среди последних случаев - нарушение со стороны должностного лица управления госохраны объектов культурного наследия. Ведомство нарушило сроки оплаты четырех госконтрактов, заключенных с ОКТОГОН. Дела рассмотрело Самарское УФАС и присудило уплату штрафа в 120 тыс. рублей.

А Нефтегорская межрайонная прокуратура проверила как исполняет свои обязательства Управление капитального строительства. Ведомство заключило договор на ремонт дорог с ООО "Ястреб", оплатить работы должны были в течение 30 дней. Но прошел 41 день, а деньги на счет исполнителя не поступили. В итоге представление рассмотрели, долг в 27 млн рублей погасили в полном размере, сообщает начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Ирина Халеппо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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