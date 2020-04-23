Активисты акции #мывместе накормили многодетные семьи в Ставропольском районе

23 Апр 2020 2020-04-23T19:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области активисты акции #мывместе продолжают помогать нуждающимся семьям. В этот раз члены регионального штаба ОНФ привезли продуктов многодетным семьям Ставропольского района. За помощью обратилась руководитель организации многодетных семей "Свой дом" Ольга Киселева. Деньги на продукты выделил предприниматель, отец семерых детей Александр Влаев, а также сами офицеры.

- Всего было закуплено и доставлено на дом двадцать наборов продуктов питания: мука, сахар, крупы (гречка и рис), макароны, каши, молоко и масло. По 10–12 кг каждого наименования. Это поможет семьям соблюдать режим “оставайся дома” и при этом не держать приёмных детей впроголодь, - рассказал один из участников акции, активист самарского ОНФ Вадим Нуждин.

Активисты уверены, что эта помощь будет своевременной и дети, получившие ее сегодня, надолго запомнят этот урок добра. И в будущем обязательно вернут его сторицей.

Обратиться к волонтерам за помощью можно по телефону 8 (800) 200-34-11.

Помощь многодетным семьям . Дела от сердца не утомляют #МыВместе. Вадим Нуждин - Дела от сердца не утомляют #МыВместе https://clc.to/vadimnuzhdin заходи на наш Youtube Не ко всякой проблеме можно подготовиться, даже если она нагрянула и не в один день. Многие, например, на себе испытали тот факт, что когда вся семья осталась дома в самоизоляции, то запасы продуктов стали расходоваться значительно быстрее, чем раньше, когда родители обедали в столовых и кафе на работе, а дети - в школе. И одно дело, когда в семье один-два ребенка, и другое - когда их семь-девять, как в приемных семьях Ставропольского района. В них и в обычное время пекут по сто пирожков и консервируют на зиму по две сотни банок овощей. Что, уж, говорить про такое непростое время, как сейчас. Продукты в приемных семьях стали таять на глазах, а подработать на закупку дополнительных продуктов невозможно из-за карантина. На зов о помощи руководителя Общественной организации помощи многодетным семьям Свой дом Ольги Киселевой откликнулись неравнодушные люди из штаба акции #МыВместе. Предприниматель, отец семерых детей и участник конкурса Лидеры России. Политика Александр Влаев выделил средства на покупку продуктовых наборов. Я, и мои товарищи, офицеры десантники запаса Сергей Мирошниченко, Руслан Эфендиев, также приняли участие в финансировании этой акции. Мы помогли сообществу родителей приемных семей закупить и доставить продукты по семьям. Всего было закуплено и доставлено на дом двадцать наборов продуктов питания: мука, сахар, крупы (гречка и рис), макароны, каши, молоко и масло. По 10 12 кг каждого наименования. Это поможет семьям соблюдать режим оставайся дома и при этом не держать приёмных детей впроголодь. Им и так досталось в этой жизни. От одной моей знакомой, выросшей в большой семье, я слышал рассказ о том, что когда у них в деревне по весне пала корова, то многие деревенские жители приносили им просто так, без расчета на благодарность и славу, молоко, творог, сметану, чтобы поддержать детей в сложное для семьи время. Она не только на всю жизнь запомнила соучастие людей в чужой беде, но потом, став взрослой, старалась не проходить мимо того, кто сейчас в чем-либо нуждается. Наверное, в этом и есть главный христианский урок: умей с благодарностью принимать людскую помощь и бескорыстно помогать другим в случае нужды. Сегодня ты - завтра тебе, сегодня - тебе, завтра - ты. В добрых делах и помощи соотечественникам может принять любой желающий став волонтёром нашей дружной команды!) Мы предлагаем помощь одиноким людям, которые вынуждены находиться в изоляции из-за риска заражения коронавирусом и не имеют возможности выйти на улицу. По телефону горячей линии пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи: с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости; с проведением платежей ЖКХ. Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Также каждый может предложить свою помощь и стать волонтером, обратившись на горячую линию или зайдя на сайт мывместе2020.рф. Проект единого колл-центра реализуется Общероссийским народным фронтом (www.onf.ru) при поддержке Фонда Росконгресс , Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения Волонтеры-медики , Волонтеров Конституции и ПАО Ростелеком . https://clc.to/vadimnuzhdin - заходите, смотрите ещё видео о добрых поступках нашего края. Помощь многодетным семьям очень важна, особенно в рамках нынешнего кризиса. Льготы для многодетных семей необходимы. Дорогие давайте вместе поможем детям и добрым людям нашей страны. Социальный патруль - это выражение собственных усилий в добрых делах. Многодетные семьи - оплот нашей страны! Наша страна станет крепче - нашими добрыми делами и единством! Мы вместе!) МыВместе2020 Благодарим за просмотр! Вместе мы сила!) Мы в социальных сетях: https://vk.com/vvnuzhdin - Вадим Нуждин https://vk.com/onf63 - Активисты ОНФ Самарской области https://clc.to/vadimnuzhdin - Подпишись на наш Youtube канал #МыВместе2020 #ВадимНуждин #ОНФ

ИСТОЧНИК KP.RU