2020-04-23T19:29:00+03:00
Общество

В Самарской области начали строить новый корпус для зараженных инфекциями за полмиллиарда рублей

Пятиэтажное здание возводят в Сызрани
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Стройка должна закончиться в декабре 2021 года. Фото: "Маленькая Сызрань".Стройка должна закончиться в декабре 2021 года. Фото: "Маленькая Сызрань".
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В Сызранской городской больнице №2 начали строить новый инфекционный корпус. На его возведение потратят больше полумиллиарда рублей, стройка должна закончиться в декабре 2021 года, сообщает «Маленькая Сызрань».

- Пятиэтажное здание клинического корпуса будет возведено отдельно от основного и иметь П-образную форму. В подвальном помещении будет оборудовано центральное стерилизационное отделение (ЦСО), дезинфекционное отделение, прачечная, блок помещений утилизации, служебные и бытовые помещения персонала, - говорится на сайте портала.

На первом этаже расположатся реанимация на шесть коек, приемный покой, два бокса на две койки каждый для маломобильных пациентов, клинико-диагностическая лаборатория и аптека. На втором организуют лечебные отделения на 30 коек и администрацию. Третий и четвертый этажи полностью отдадут для размещения больных, а на пятом, помимо коек, будут технические помещения и трассы инженерных коммуникаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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