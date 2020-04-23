Поможет раскрывать преступления: дорожные камеры по всей России собираются объединить в одну сеть

23 Апр 2020 2020-04-23T20:11:05+03:00

В столице, а также в Московской области новая система и заработает первой. Поволжье подключать к сети будут позже. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Информацию с дорожных камер по всей стране собираются объединить в одном центре. Это значит, что камеры станут частью большой сети. Это сделают, чтобы, например, быстрее находить угнанные машины и сократить число краж авто, для контроля за соблюдением ПДД, слежки за подозреваемыми и т.д., сообщает сайт kp.ru.

В МВД давно планировали создать такую сеть, однако из-за пандемии коронавируса этот процесс ускорили. Сейчас дополнительное оборудование к камерам устанавливают в Москве, где больше всего случаев заражения COVID-19.

В столице, а также в Московской области новая система и заработает первой. Поволжье подключать к сети будут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU