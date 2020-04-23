2020-04-23T20:34:56+03:00
Общество

С начала года в Самарской области клещи покусали больше 500 человек

Только за прошлую неделю из-за укусов в медучреждения обратились 187 жителей региона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Из 382 клещей, которых сняли с людей, у 23-х членистоногих обнаружили антиген энцефалита.Из 382 клещей, которых сняли с людей, у 23-х членистоногих обнаружили антиген энцефалита.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За прошлую неделю (с 13 по 19 апреля) в Самарской области клещи покусали 187 человек. При этом случаев энцефалита или боррелиоза не зафиксировали. Всего же с начала года зарегистрировали 503 пострадавших от укусов клещей, сообщает Роспотребнадзор Самарской области.

- По данным еженедельного мониторинга большая часть укусов клещами произошла на территориях загородных частных объектов 35,2%, в дикой природе-15,7%, на кладбищах- 1,6%, менее 1% укусов зарегистрировано в парках и местах массового отдыха населения, - уточнили в ведомстве.

Из 382 клещей, которых сняли с людей, у 23-х членистоногих обнаружили антиген энцефалита. ДНК боррелии, которая приводит к боррелиозу, нашли у трех из 374 клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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