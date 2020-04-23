2020-04-23T21:43:52+03:00
Общество

Торговцев накажут за переоцененные в 3-4 раза лимоны

ФАС проверили, как переоценивают товар торговые сети
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Еще один герой ценовых войн - имбирьЕще один герой ценовых войн - имбирьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Федеральная антимонопольная служба решила разобраться с подорожавшими излишне лимонами. К ответу призвали ритейлеров - на онлайн-конференции. Замруководителя ФАС Алексей Доценко отметил, что в ведомство поступает слишком много жалоб на подорожавшие лимоны. Виноваты в подскочивших ценах всплывающие фейки. При этом цены реально отличаются в рознице и у импортера: напрямую от импортера от 43 до 120 рублей, через посредников от 65 до 412 рублей за кило, - сообщает сайт kp.ru.

- У нас есть несколько просто вопиющих фактов, когда и у сетей, и у поставщиков на одном этапе наценка доходила до 300-400-500%, - отметил Тенишев. - Проверим поставщиков и некоторых из присутствующих тут товарищей.

Ритейлеры же обещают, что к концу апреля лимоны будут дешеветь автоматически, главное, чтобы не было таких вспышек спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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