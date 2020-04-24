2020-04-24T00:05:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года

Узнали число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Сколько человек еще заболели в Самарской областиСколько человек еще заболели в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года. По состоянию на утро всего диагноз поставлен 141 человеку. 58 пациентов в Самаре, 50 в Тольятти. На третьем месте Чапаевск, здесь заболели 10 человек.

22 человека уже поправились и были выписаны. 23 апреля стало известно, что скончался один пациент с коронавирусом. Правда, ему было 74 года, он болел сахарным диабетом, имел сердечно-сосудистые заболевания и онкологию в анамнезе.

23 апреля добавилось еще три территории, где нашли коронавирус. Это Клявлинский и Камышлинский район, а также Октябрьск.

26 человек были зарегистрированы с диагнозом коронавирус 23 апреля 2020 года. Пока это самый высокий результат за весь период наблюдения.

Напоминаем, что новые случаи появляются в 12.00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года
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