Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года
Стало известно число зараженных коронавирусом в Самарской области на 24 апреля 2020 года. По состоянию на утро всего диагноз поставлен 141 человеку. 58 пациентов в Самаре, 50 в Тольятти. На третьем месте Чапаевск, здесь заболели 10 человек.
22 человека уже поправились и были выписаны. 23 апреля стало известно, что скончался один пациент с коронавирусом. Правда, ему было 74 года, он болел сахарным диабетом, имел сердечно-сосудистые заболевания и онкологию в анамнезе.
23 апреля добавилось еще три территории, где нашли коронавирус. Это Клявлинский и Камышлинский район, а также Октябрьск.
26 человек были зарегистрированы с диагнозом коронавирус 23 апреля 2020 года. Пока это самый высокий результат за весь период наблюдения.
Напоминаем, что новые случаи появляются в 12.00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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